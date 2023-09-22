На Хмельнитчине осудили гражданина беларуси за распространение российской пропаганды
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Хмельницкой области белорусского гражданина, проживающего в Украине, приговорили к 5 годам лишения свободы за распространение пропаганды, которая оправдывала вооруженную агрессию россии против Украины, сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает УНН.
Детали
Известно, что 68-летний гражданин Беларуси проживает в Украине более 10 лет. С первых дней полномасштабного вторжения России мужчина открыто поддерживал действия кремля и распространял пропагандистские нарративы.
На своей странице в запрещенной в Украине соцсети мужчина публиковал сообщения, в которых утверждал, что российская армия победит в Украине. Он также прославлял российских оккупантов, которые, по его мнению, воюют, чтобы "спасти людей".
Кроме того, в публикациях гражданин беларуси дискредитировал украинских защитников и критиковал военно-политическое руководство Украины.
Проведенные экспертизы показали, что эти материалы содержат публичные призывы к умышленным действиям с целью изменения границ территории Украины, агитацию к агрессивной войне и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Эксперты установили, что эти материалы содержат призывы к насилию против Украины, а также к оправданию вторжения рф.
Суд признал виновным гражданина беларуси в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигании национальной вражды и ненависти, пропаганде войны, оправдании вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). И назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением испытательного срока.
В суде гражданин беларуси полностью признал вину.
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