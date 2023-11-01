На Хмельниччині вночі працювала ППО, постраждалих та руйнувань немає - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Хмельницькій області під час атаки російських військ уночі працювала ППО, постраждалих та руйнувань немає, повідомили у середу у Хмельницькій ОВА, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, під час повітряних тривог, працювали сили ППО. Постраждалих та руйнувань немає", - повідомили в ОВА у Телеграм.
Нагадаємо
У ніч на 31 жовтня у Хмельницькій області під час атаки російських військ також працювала ППО, постраждалих та руйнувань не було.