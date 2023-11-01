В Хмельницкой области ночью работала ПВО, пострадавших и разрушений нет - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Хмельницкой области во время атаки российских войск ночью работала ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщили в среду в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.
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"Сегодня ночью, во время воздушных тревог, работали силы ПВО. Пострадавших и разрушений нет", - сообщили в ОВА в Телеграм.
Напомним
В ночь на 31 октября в Хмельницкой области во время атаки российских войск также работала ПВО, пострадавших и разрушений не было.