Окупанти завдали ракетного удару по Хмельниччині – ОВА

Цитата

"Вночі під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області. В результаті сталася пожежа, яку вже ліквідовано. Жертв нема», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Окупанти масово обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

Додамо

В Україні загальна сума задокументованих збитків інфраструктурі внаслідок повномасштабного вторгнення рф перевищила 80 млрд доларів.