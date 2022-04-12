Окупанти завдали ракетного удару по Хмельниччині – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту на території Хмельницької області, внаслідок чого сталася пожежа, яку вже ліквідували. Про це УНН повідомляє з посиланням на Хмельницьку ОВА.
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"Вночі під час повітряної тривоги відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт на території Хмельницької області. В результаті сталася пожежа, яку вже ліквідовано. Жертв нема», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Окупанти масово обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.
Додамо
В Україні загальна сума задокументованих збитків інфраструктурі внаслідок повномасштабного вторгнення рф перевищила 80 млрд доларів.