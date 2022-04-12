Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту на территории Хмельницкой области, в результате чего произошел пожар, который уже ликвидировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Хмельницкую ОВА.
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"Ночью во время воздушной тревоги произошел ракетный удар в инфраструктурный объект на территории Хмельницкой области. В результате произошел пожар, который уже ликвидирован. Жертв нет", - говорится в сообщении.
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Оккупанты массово обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие склады горюче-смазочных материалов.
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В Украине общая сумма задокументированного ущерба инфраструктуре вследствие полномасштабного вторжения рф превысила 80 млрд долларов.