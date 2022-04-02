Окупанти масово обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів

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"Сьогодні окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. На жаль, інфраструктура підприємства знищена. Завод не працює. Наші рятувальники продовжують героїчно гасити пожежу", - йдеться у повідомленні.

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Очільник додав, що екологічної катастрофи немає, а ДСНС контролює ситуацію.

Станом на вечір 2 квітня постраждали кілька людей, які отримали опіки, але їх життю нічого не загрожує.

"Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні – війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована", - закликав Дмитро Лунін.

Нагадаємо

Полтавщина: окупанти завдали ракетних обстрілу по Kременчуку та Полтаві.