Полтавщина: окупанти завдали ракетних обстрілу по Kременчуку та Полтаві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Про обстріли в Полтавській області повідомив очільник ОДА Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі. Про це інформує УНН.
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По самому адміністративному центрі області завдали ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Також обстрілів завзнав Кременчук.
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"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках", - йдеться у повідомленні.
Очільник ОДА додав, що працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.