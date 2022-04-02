Полтавщина: окупанти завдали ракетних обстрілу по Kременчуку та Полтаві

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По самому адміністративному центрі області завдали ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Також обстрілів завзнав Кременчук.

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"Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОДА додав, що працюють усі відповідні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.