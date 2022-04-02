Полтавщина: оккупанты нанесли ракетные обстрелы по Кременчугу и Полтаве

Детали

По самому административном центре области нанесли ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Также обстрелов завзнав Кременчуг.

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"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", - говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.