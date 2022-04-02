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Полтавщина: оккупанты нанесли ракетные обстрелы по Кременчугу и Полтаве

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Об обстрелах в Полтавской области сообщил глава ОГА Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале. Об этом информирует УНН.

Полтавщина: оккупанты нанесли ракетные обстрелы по Кременчугу и Полтаве

Детали

По самому административном центре области нанесли ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Также обстрелов завзнав Кременчуг.

Цитата

"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", - говорится в сообщении.

Глава ОГА добавил, что работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

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