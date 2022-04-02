Оккупанты массово обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие составы горюче-смазочных материалов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале сообщил, что оккупанты массово обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие составы горюче-смазочных материалов. Об этом информирует УНН.
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"Сегодня оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие склады горюче-смазочных материалов. К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар", - говорится в сообщении.
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Глава добавил, что экологической катастрофы нет, а ГСЧС контролирует ситуацию.
По состоянию на вечер 2 апреля пострадали несколько человек, получивших ожоги, но их жизни ничего не угрожает.
"Прошу жителей Полтавщины не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине - война, ситуация чрезвычайно сложная, но вполне контролируемая", - призвал Дмитрий Лунин.
Напомним
Полтавщина: оккупанты нанесли ракетных обстрелов по Кременчугу и Полтаве.