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На Херсонщині вночі знищили 5 "шахедів", ворог атакував критичну інфраструктуру, 3 постраждалих

Київ • УНН

 • 17531 перегляди

За минулу добу численні населені пункти в Херсонській області, включаючи Антонівку, Дніпровське і місто Херсон, зазнали ворожого обстрілу і авіаударів, в результаті чого були пошкоджені житлові будівлі, об'єкт критичної інфраструктури, медична установа і є постраждалі серед цивільного населення.

У Херсонській області вночі знищили 5 дронів типу Shahed, за минулу добу 20 населених пунктів зазнали ворожих обстрілів і авіаударів, було атаковано об'єкт критичної інфраструктури, медичну установу, є 3 постраждалих, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 5 "Shahed-131/136

- зазначив голова ОВА у Telegram.

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Львове, Качкарівка, Зміївка, Інгулець, Станіслав, Михайлівка, Чорнобаївка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Кізомис, Берислав, Берегове, Садове, Іванівка, Інженерне та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків.

Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр та магазин. Пошкоджені автомобілі та лінія інтернет-мережі. Через російську агресію 3 людини дістали поранення

- повідомив Прокудін.

ППО знищила 17 з 18 ворожих БпЛА 06.06.24, 07:22 • 28836 переглядiв

Юлія Шрамко

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