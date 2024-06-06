В Херсонской области ночью уничтожили 5 "шахедов", враг атаковал критическую инфраструктуру, 3 пострадавших

В Херсонской области ночью уничтожили 5 дронов типа Shahed, за минувшие сутки 20 населенных пунктов подверглись вражеским обстрелам и авиаударам, был атакован объект критической инфраструктуры, медицинское учреждение, есть 3 пострадавших, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 5 "Shahed-131/136" - отметил глава ОВА в Telegram.

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Днепровское, Львово, Качкаровка, Змиевка, Ингулец, Станислав, Михайловка, Чернобаевка, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Золотая Балка, Кизомис, Берислав, Береговое, Садовое, Ивановка, Инженерное и город Херсон.

российские военные, и его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 4 многоэтажки и 14 частных домов.

Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, медицинский центр, дошкольные учебные заведения, торговый центр и магазин. Повреждены автомобили и линия интернет-сети. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения - сообщил Прокудин.

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