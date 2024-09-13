На Херсонщині росіяни вдарили по агропідприємству, за добу є загиблий та 10 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 18 населених пунктів Херсонської області, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак загинула 1 людина, ще 10 отримали поранення.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 18 населених пунктів, поціливши по житлових будинках та території агропідприємства, загинула 1 людина, ще 10 отримали поранення, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 - дістали поранення
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Архангельське, Берислав, Веселе, Новодмитрівка, Монастирське, Томина Балка, Кізомис, Комишани, Станіслав, Садове, Степове, Одрадокам'янка, Золота Балка, Червоний Маяк, Придніпровське, Трудолюбівка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в територію агропідприємства, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 16 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду та приватні автомобілі.
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