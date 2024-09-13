В Херсонской области россияне ударили по агропредприятию, за сутки есть погибший и 10 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 18 населенных пунктов, попав по жилым домам и территории агропредприятия, погиб 1 человек, еще 10 получили ранения, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 10 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Архангельское, Берислав, Веселое, Новодмитровка, Монастырское, Томина Балка, Кизомыс, Камышаны, Станислав, Садовое, Степное, Одрадокаменка, Золотая Балка, Красный Маяк, Приднепровское, Трудолюбовка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в территорию агропредприятия, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 16 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку и частные автомобили.

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