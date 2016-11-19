На Херсонщині жорстоко вбили цуценят
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 19 листопада. УНН. На Херсонщині жорстоко познущались з тварин - зарізали цуценят. Про це повідомили очевидці у соціальній мережі Facebook, повідомляє УНН.
"У Херсоні нелюди по-звірячому зарізали чотирьох цуценят, перерізали глотки і залишили помирати. Ще четверо заляканих малюків врятовані. Затримано, оформлені. Не заперечують факт вбивства. Погрожували активістам", - написав у соцмережі Влад Антонов.
Факт підтвердили кореспонденту УНН у Патрульній поліції.
"Патрульні побачили двох чоловіків, і біля них собак, один песик був без голови. Один з чоловіків заліз до трансформаторної будки і погрожував, що спровокує замикання. Поліцейські вмовили його вийти. Викликали слідчих", - повідомили УНН у прес-службі Патрульної поліції Херсона.