На Херсонщине жестоко убили щенков
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Херсонской области жестоко поиздевались над животными - зарезали щенков. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети Facebook, сообщает УНН.
"В Херсоне нелюди зверски зарезали четырех щенков, перерезали глотки и оставили умирать. Еще четверо запуганных малышей спасены. Задержаны, оформлены. Они не отрицают факт убийства. Угрожали активистам", - написал в соцсети Влад Антонов.
Факт подтвердили корреспонденту УНН в патрульной полиции.
"Патрульные увидели двух мужчин, и у них собак, один песик был без головы. Один из мужчин залез до трансформаторной будки и угрожал, что спровоцирует замыкания. Полицейские уговорили его выйти. Вызвали следователей", - сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Херсона .