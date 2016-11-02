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На Херсонщині затримали екс-керівника елеватора, якого підозрюють у розтраті зерна

На Херсонщині затримали екс-керівника елеватора, якого підозрюють у розтраті зерна

Київ • УНН

 • 9579 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Херсонщині розпочато досудове розслідування відносно колишнього керівника елеватора, якого підозрюють у розтраті зерна на 18 млн грн. Про це проінформували у прес-службі прокуратури Херсонської області, повідомляє УНН.

“За належної взаємодії прокуратури Херсонської області та Головного управління Національної поліції в області встановлено місце знаходження та затримано колишнього керівника одного з елеваторів області, який обґрунтовано підозрюється у розтраті ввіреного йому зерна пшениці вартістю понад 18 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Прокуратурою Херсонської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом привласнення службовою особою чужого майна, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна.

Крім того, як на тому наполягала прокуратура, судом щодо підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На цей час проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне і неупереджене розслідування.

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