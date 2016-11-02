В Херсонской области задержали экс-руководителя элеватора, которого подозревают в растрате зерна
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Херсонской области начато досудебное расследование в отношении бывшего руководителя элеватора, которого подозревают в растрате зерна на 18 млн грн. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, сообщает УНН.
"Из-за надлежащего взаимодействия прокуратуры Херсонской области и Главного управления Национальной полиции в области установлено местонахождение и задержан бывший руководитель одного из элеваторов области, который обоснованно подозревается в растрате вверенного ему зерна пшеницы стоимостью более 18 млн грн", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Херсонской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту присвоения должностным лицом чужого имущества, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Кроме того, как на том настаивала прокуратура, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование.