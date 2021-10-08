На Херсонщині зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На Херсонщині за 7 жовтня зафіксовано 716 нових випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 435 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 1879 ПЛР-досліджень, 232 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1429 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 716 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 412 жінок та 304 чоловіки.”, — йдеться у повідомленні.
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В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “625 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 91 особу".
Зазначається, що за добу померли 9 осіб, коли одужало 122 людини.
“Тож наразі в області 45 441 лабораторно підтверджений випадок захворювання на коронавірус.
З них:
—38 449 людей побороли недуг;
—5 557 людей інфіковані COVID-19;
—1 435 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 497 643 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 840 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.