На Херсонщине зафиксировали рекордное количество больных коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. На Херсонщине за 7 октября зафиксировано 716 новых случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1435 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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"За последние сутки проведено 1879 ПЦР-исследований, 232 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1429 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 716 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 412 женщин и 304 мужчины. ", - говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: "625 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 91 человек ".
Отмечается, что за сутки умерли 9 человек, когда выздоровели 122 человека.
"Поэтому сейчас в области 45 441 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирус.
Из них
-38449 человек побороли недугов;
-5557 человек инфицированы COVID-19;
-1435 человек умерли ", - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2497643 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 840 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.