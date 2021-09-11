На Херсонщині зафіксували 67 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На Херсонщині за 10 вересня зафіксовано 67 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 277 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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“За останню добу проведено 760 ПЛР-досліджень та 308 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 67 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 41 жінка та 26 чоловіків. Серед них 9 дітей та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомлення.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний, 58 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 9 осіб.
За добу померли три особи, усі мали пневмонію та Covid-19.
Також 193 одужання в області.
“Тож наразі в області 38 735 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
— 35 888 людей побороли недуг;
— 1 567 людей інфіковані COVID-19;
— 1 280 людей померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 310 554 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 251 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.