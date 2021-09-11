На Херсонщине зафиксировали 67 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На Херсонщине за 10 сентября зафиксировано 67 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1277 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 760 ПЦР-исследований и 308 исследований методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 67 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 41 женщина и 26 мужчин. Среди них 9 детей и 1 медицинский работник”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное, 58 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 9 человек.
За сутки умерли три человека, все имели пневмонию и Covid-19.
Также 193 выздоровления в области.
“Поэтому сейчас в области 38 735 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 35 888 человек победили недуг;
— 1567 человек инфицированы COVID-19;
— 1280 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 310 554 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 251 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.