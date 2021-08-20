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На Херсонщині зафіксували 61 новий випадок коронавірусу за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 61 новий лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Всього в області з початку пандемії померли 1 227 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.

Цитата

“За останню добу проведено 686 ПЛР-досліджень, 385 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 548 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 61 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з них 31 жінка та 30 чоловіків. З них 4 дитини та 1 медичний працівник”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що стан хворих задовільний: “49 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 12 осіб”.

Зазначається, що за добу померли три людини. Мали пневмонію та Covid-19.

Також в області зафіксовано 17 одужань.

“Тож наразі в області 37 384 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 35 116 людей побороли недуг;
— 1041 людина інфікована COVID-19;
— 1 227 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 271 826 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 394 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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