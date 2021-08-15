На Херсонщині зафіксували 32 нових випадки коронавірусу за добу

“За останню добу проведено 794 ПЛР-дослідження, 97 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 446 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 32 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19, з яких 20 жінок та 12 чоловіків. З них 2 дитини”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “24 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 8 осіб”.
Також в області зафіксовано 9 одужань.
“Тож наразі в області 37 082 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.
З них:
—34 980 людей побороли недуг;
—881 людина інфікована COVID-19;
—1 221 людина померла”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 265 217 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 238 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.