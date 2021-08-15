В Херсонской области зафиксировали 32 новых случая коронавируса в сутки

“За последние сутки проведено 794 ПЦР-исследования, 97 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 446 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 32 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 20 женщин и 12 мужчин. Из них 2 ребенка ”, - говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “24 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 8 человек ”.
Также в области зафиксировано 9 выздоровлений.
“Поэтому сейчас в области 37 082 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирус.
Из них
−34980 человек побороли недугов;
−881 человек инфицирован COVID-19;
−1221 человек умер ”, - резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2265217 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 238 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.