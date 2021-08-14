В Україні вже 2,265 млн випадків COVID-19, за добу - 1 353

КИЇВ. 14 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,265 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 серпня, - понад 1,3 тисячі, що більше, ніж попереднього дня. Госпіталізовано за добу при цьому 641 особу, що також більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.