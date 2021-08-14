В Украине уже 2,265 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 353

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,265 млнслучаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 августа, - более 1,3 тысячи, что больше, чем в предыдущий день. Госпитализировано за сутки при этом 641 человека, что также больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.