На Херсонщині зафіксували 26 нових випадків коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 470 ПЛР-досліджень, 302 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1121 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 26 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 16 жінок та 10 чоловіків. Серед них 1 дитина”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “20 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 6 осіб”.

Додається, що за добу померло 3 осіб.

“Тож наразі в області 37 858 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

З них:

—35 411 людей побороли недуг;

—1202 людини інфіковані COVID-19;

—1 245 людей померли”, — йдеться у повідомленні.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 284 940 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 720 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.