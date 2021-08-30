В Херсонской области зафиксировали 26 новых случаев коронавируса в сутки

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“За последние сутки проведено 470 ПЦР-исследований, 302 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1121 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 26 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 16 женщин и 10 мужчин. Среди них 1 ребенок”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “20 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 6 человек ”.
Добавляется, что за сутки умерло 3 человека.
“Поэтому сейчас в области 37 858 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус.
Из них
−35411 человек побороли недугов;
−1202 человека инфицированы COVID-19;
−1245 человек умерли ”, - говорится в сообщении.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2284940 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 720 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.