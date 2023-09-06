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На Херсонщині тривають роботи з буріння свердловин після руйнування Каховської ГЕС - ОВА

На Херсонщині тривають роботи з буріння свердловин після руйнування Каховської ГЕС - ОВА

Київ • УНН

 • 1362993 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Херсонській області після руйнування російськими окупантами Каховської ГЕС повністю відновили водо- та газопостачання. Крім цього, тривають роботи з буріння свердловин і прокладання нових водогонів, повідомив в ефірі національного телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Цитата

"Зараз тривають роботи з буріння свердловин, це вище Каховської ГЕС, і прокладання там нових водогонів для забезпечення питною водою громад. Всього визначено 50 таких свердловин у 21 населеному пункті. Щодо термінів буріння, то плануємо закінчити до середини листопада, а до кінця року замінимо усі трубопроводи у цих громадах", - поінфорував очільник ОВА.

Деталі

Прокудін підкреслив, що станом на сьогодні майже ліквідовано наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС. Він зазначив, що вдалося повністю відновити водо- та газопостачання. За словами очільника ОВА, є проблеми у районі Корабел міста Херсона, де енергетики працюють над тим, щоб повністю відновити електропостачання в багатоквартирних будинках. 

Крім цього, він зауважив, що населеним пунктам, де наразі немає теплопостачання, і його не можна відновити через безпекову ситуацію, необхідні паливні матеріали.

"Ми маємо потребу в близько півмільйона кубометрів паливних матеріалів на всю Херсонську область. Підійде все - і вугілля, дрова, брикети та інше. Звертаюся до волонтерів, організацій, фондів: якщо ви маєте можливість надати такі матеріали,  телефонуйте до нашого контактного центру", - підсумував він.

Нагадаємо

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що проєкт тимчасових гідроспоруд, щоб перекрити спрацювання Каховського водосховища, вже розроблений. Він передбачає будівництво греблі, мосту та осушувальної системи.

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