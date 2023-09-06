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В Херсонской области продолжаются работы по бурению скважин после разрушения Каховской ГЭС - ОВА

В Херсонской области продолжаются работы по бурению скважин после разрушения Каховской ГЭС - ОВА

Киев • УНН

 • 1362992 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Херсонской области после разрушения российскими оккупантами Каховской ГЭС полностью восстановили водо- и газоснабжение. Кроме этого, продолжаются работы по бурению скважин и прокладке новых водопроводов, сообщил в эфире национального телемарафона председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас продолжаются работы по бурению скважин, это выше Каховской ГЭС, и прокладка там новых водопроводов для обеспечения питьевой водой громад. Всего определено 50 таких скважин в 21 населенном пункте. Что касается сроков бурения, то планируем закончить до середины ноября, а до конца года заменим все трубопроводы в этих общинах", - проинформировал глава ОГА.

Детали

Прокудин подчеркнул, что на сегодня почти ликвидированы последствия разрушения плотины Каховской ГЭС. Он отметил, что удалось полностью восстановить водо- и газоснабжение. По словам главы ОВА, есть проблемы в районе Корабел города Херсона, где энергетики работают над тем, чтобы полностью восстановить электроснабжение в многоквартирных домах. 

Кроме этого, он отметил, что населенным пунктам, где пока нет теплоснабжения, и его нельзя восстановить из-за ситуации с безопасностью, необходимы топливные материалы.

"Мы нуждаемся в около полумиллиона кубометров топливных материалов на всю Херсонскую область. Подойдет все - и уголь, дрова, брикеты и прочее. Обращаюсь к волонтерам, организациям, фондам: если вы имеете возможность предоставить такие материалы, звоните в наш контактный центр", - подытожил он.

Напомним

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что проект временных гидросооружений, чтобы перекрыть срабатывание Каховского водохранилища, уже разработан. Он предусматривает строительство плотины, моста и осушительной системы.

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