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На Херсонщині росіяни атакували із БпЛА човен з цивільними

На Херсонщині росіяни атакували із БпЛА човен з цивільними

Київ • УНН

 • 594823 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річні хлопець та дівчина спробували вийти на човні в затоку та були атаковані з безпілотника розривною гранатою. Про це пише УНН посилаючись на голову Херсонської обласної державної адміністрації в Telegram.

Цитата

"В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку. Човен негайно був атакований росіянами – з безпілотника на нього скинуто розривну гранату", - повідомляє Олександр Прокудін.

Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані військовими до лікарні, де їм надається медична допомога.

Прокудін закликав обмежити використання водного транспорту і будь-яких плавзасобів.

Додамо

Російські війська знову обстрілюють медичні заклади на Херсонщині - сьогодні били по лікарні в облцентрі.

Українські Національні Новини

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