На Херсонщині росіяни атакували із БпЛА човен з цивільними
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річні хлопець та дівчина спробували вийти на човні в затоку та були атаковані з безпілотника розривною гранатою. Про це пише УНН посилаючись на голову Херсонської обласної державної адміністрації в Telegram.
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"В одному з населених пунктів Бериславської громади 20-річний хлопець та 20-річна дівчина, нехтуючи обмеженнями щодо виходу маломірних плавзасобів, запровадженими в рамках воєнного стану, ігноруючи загрози обстрілу окупантами з лівого берега, спробували вийти на човні в затоку. Човен негайно був атакований росіянами – з безпілотника на нього скинуто розривну гранату", - повідомляє Олександр Прокудін.
Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані військовими до лікарні, де їм надається медична допомога.
Прокудін закликав обмежити використання водного транспорту і будь-яких плавзасобів.
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