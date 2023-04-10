Армія рф вранці вдарила по лікарні у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські війська знову обстрілюють медичні заклади на Херсонщині - сьогодні били по лікарні в облцентрі, повідомили в Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні зранку гатили по лікарні у Суворовському районі Херсона. Через вибухи пошкоджені кілька вікон. На щастя, серйозних руйнувань та постраждалих немає", - ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Херсонська область за 9 квітня зазнала 78 обстрілів російських військ.