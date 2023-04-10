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Армія рф вранці вдарила по лікарні у Херсоні

Армія рф вранці вдарила по лікарні у Херсоні

Київ • УНН

 • 743296 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські війська знову обстрілюють медичні заклади на Херсонщині - сьогодні били по лікарні в облцентрі, повідомили в Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні зранку гатили по лікарні у Суворовському районі Херсона. Через вибухи пошкоджені кілька вікон. На щастя, серйозних руйнувань та постраждалих немає", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Херсонська область за 9 квітня зазнала 78 обстрілів російських військ.

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