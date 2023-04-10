Армия рф утром ударила по больнице в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские войска снова обстреливают медицинские учреждения в Херсонской области - сегодня били по больнице в облцентре, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня утром били по больнице в Суворовском районе Херсона. Из-за взрывов повреждены несколько окон. К счастью, серьезных разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Напомним
Херсонская область за 9 апреля подверглась 78 обстрелам российских войск.