Херсон росіяни за добу атакували 5 разів, по області випустили 360 снарядів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Херсонська область за 9 квітня зазнала 78 обстрілів російських військ. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 78 обстрілів, випустивши 360 снарядів. 17 снарядів влучили у місто Херсон", - написав Прокудін.
Деталі
За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти випустили 360 снарядів з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, ПТРК, безпілотників та авіації. Житлові квартали Херсона армія рф атакувала 5 разів, вказали в ОВА.
Зі слів голови ОВА, ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста.
"За минулу добу жертв серед цивільного населення немає", - зазначив Прокудін.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та 4 ракетних удари. Також ворог здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.