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Херсон россияне за сутки атаковали 5 раз, по области выпустили 360 снарядов - ОВА

Киев • УНН

 • 499810 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Херсонская область за 9 апреля подверглась 78 обстрелам российских войск. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил – 78 обстрелов, выпустив 360 снарядов. 17 снарядов попали в город Херсон", - написал Прокудин.

Детали

По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты выпустили 360 снарядов из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, ПТРК, беспилотников и авиации. Жилые кварталы Херсона армия рф атаковала 5 раз, указали в ОВА.

По словам главы ОВА, враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения гаражного кооператива Корабельного района города.

"За прошедшие сутки жертв среди гражданского населения нет", - отметил Прокудин.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 26 авиационных и 4 ракетных удара. Также враг совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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