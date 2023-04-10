На Херсонщине россияне атаковали из БпЛА лодку с гражданскими
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В одном из населенных пунктов Бериславской общины 20-летние парень и девушка попытались выйти на лодке в залив и были атакованы с беспилотника разрывной гранатой. Об этом пишет УНН ссылаясь на главу Херсонской областной государственной администрации в Telegram.
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"В одном из населенных пунктов Бериславской громады 20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив. Лодка немедленно была атакована россиянами – с беспилотника на нее сброшена разрывная граната", - сообщает Александр Прокудин.
Оба местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы военными в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
Прокудин призвал ограничить использование водного транспорта и любых плавсредств.
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