На Херсонщине россияне атаковали из БпЛА лодку с гражданскими

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"В одном из населенных пунктов Бериславской громады 20-летний парень и 20-летняя девушка, пренебрегая ограничениями по выходу маломерных плавсредств, введенными в рамках военного положения, игнорируя угрозы обстрела оккупантами с левого берега, попытались выйти на лодке в залив. Лодка немедленно была атакована россиянами – с беспилотника на нее сброшена разрывная граната", - сообщает Александр Прокудин.

Оба местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы военными в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Прокудин призвал ограничить использование водного транспорта и любых плавсредств.

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