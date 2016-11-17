На Херсонщині посадовці теплокомуненерго “погоріли” на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Херсонщині правоохоронці викрили директора комунального підприємства теплових мереж та інженера неправомірну вигоду, які вимагали за встановлення автономного опалення квартири. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Сьогодні, 17 листопада правоохоронці викрили двох посадовців комунального підприємства теплових мереж у хабарництві. Так, інженер КП вимагав 500 дол. хабара за відключення квартири від централізованого опалення та подальшого встановлення автономного опалення квартири. За його словами частину коштів він повинен передати керівнику цього підприємства.
З'ясувалося, що гроші від громадянина одержували частинами у три етапи. Під час одержання останньої частини неправомірної вигоди правоохоронці затримали інженера. Окрім цього, в кабінеті службовця правоохоронці вилучили 300 дол. хабара, які він отримав раніше.
Наразі у приміщеннях комунального підприємства, міськвиконкому та за місцем мешкання фігурантів проводяться санкціоновані обшуки.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.