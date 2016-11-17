В Херсонской области должностные лица теплокоммунэнерго "погорели" на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Херсонской области правоохранители разоблачили директора коммунального предприятия тепловых сетей и инженера за неправомерную выгоду, которую требовали за установление автономного отопления квартиры. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
Сегодня, 17 ноября правоохранители разоблачили двух должностных лиц коммунального предприятия тепловых сетей во взяточничестве. Так, инженер КП требовал 500 долл. взятки за отключение квартиры от централизованного отопления и последующее установление автономного отопления квартиры. По его словам часть средств он должен передать руководителю этого предприятия.
Выяснилось, что деньги от гражданина получали частями в три этапа. При получении последней части неправомерной выгоды правоохранители задержали инженера. Кроме этого, в кабинете служащего правоохранители изъяли 300 долл. взятки, которые он получил ранее.
Сейчас в помещениях коммунального предприятия, горисполкома и по месту жительства фигурантов проводятся санкционированные обыски.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.