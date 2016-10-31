На Хелловін в Україні буде дощити
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Лише на півдні переважатиме суха погода, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Температура повітря очікується вночі від +1 тепла до −1 морозу, вдень +3+6 градусів, на Закарпатті та в Криму місцями до +9 градусів.
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- У західній частині очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі +1+3 тепла, вдень +4+6 градусів, на Закарпатті до +9 градусів.
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- У північних областях дощі, місцями з мокрим снігом. Температура повітря 0+2 вночі, вдень +2+4 градусів.
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- У східних областях переважатиме дощі з мокрим снігом. Температура повітря вночі −1+1 градусів, вдень +2+4 градусів.
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- У центральній частині дощі з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0+2 тепла, вдень +3+5 градусів.
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- У південній частині — без істотних опадів. Температура повітря вночі 0+2 градусів, вдень +6+8 градусів.
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Вітер в Україні північно-західний, 7-12 м/с.