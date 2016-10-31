На Хэллоуин в Украине будет дождливо
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Только на юге будет преобладать сухая погода, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Температура воздуха ожидается ночью от 1 тепла до -1 мороза, днем 3 + 6 градусов, на Закарпатье и в Крыму местами до +9 градусов.
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- В западной части ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью + 1 + 3 тепла, днем + 4 + 6 градусов, на Закарпатье до +9 градусов.
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- В северных областях дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха 0 + 2 ночью, днем 2 + 4 градусов.
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- В восточных областях будет преобладать дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -1 + 1 градусов, днем 2 + 4 градусов.
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- В центральной части дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0 + 2 тепла, днем 3 + 5 градусов.
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- В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0 + 2 градусов, днем 6 + 8 градусов.
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Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м / с.