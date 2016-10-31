На Хэллоуин в Украине будет дождливо

Температура воздуха ожидается ночью от 1 тепла до -1 мороза, днем ​​3 + 6 градусов, на Закарпатье и в Крыму местами до +9 градусов.



В западной части ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью + 1 + 3 тепла, днем ​​+ 4 + 6 градусов, на Закарпатье до +9 градусов.



В северных областях дожди, местами с мокрым снегом. Температура воздуха 0 + 2 ночью, днем ​​2 + 4 градусов.



В восточных областях будет преобладать дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -1 + 1 градусов, днем ​​2 + 4 градусов.



В центральной части дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0 + 2 тепла, днем ​​3 + 5 градусов.



В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0 + 2 градусов, днем ​​6 + 8 градусов.



Ветер в Украине северо-западный, 7-12 м / с.