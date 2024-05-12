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На Харківщині росіяни відстрелили палець 74-річному мирному жителю

На Харківщині росіяни відстрелили палець 74-річному мирному жителю

Київ • УНН

 • 42297 перегляди

Окупанти 12 травня відстрелили палець 74-річному цивільному мешканцю Вовчанська Харківської області.

На Харківщині росіяни відстрелили палець 74-річному мирному мешканцю Вовчанська. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у місті Вовчанську Харківської області, 12 травня приблизно о 12:30 поблизу міста російські окупанти відстрелили палець 74-річному мирному мешканцю району.

Постраждалий отримав медичну допомогу від медичних працівників.

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування цього випадку згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України, яка стосується порушення законів та звичаїв війни.

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