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На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю
Оккупанты 12 мая отстрелили палец 74-летнему гражданскому жителю Волчанска Харьковской области.
Вражеская атака на пригород Харькова: жертв пока нет
Вражеские силы обстреляли окрестности Харькова, о жертвах не сообщается, но информация о потенциальном ущербе еще устанавливается.
Враг дважды обстрелял пригород Харькова
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты дважды обстреляли пригород Харькова.
Враг совершил 26 обстрелов в Сумской области: один человек погиб, двое ранены
12 мая 2024 года российские войска 26 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 157 взрывов, один местный житель погиб, еще двое получили ранения.
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможной атаке баллистическими ракетами с востока.
В Харькове произошел взрыв
В Харькове, Украина, прогремел взрыв.
На северной границе Харьковской области продолжаются ожесточенные бои: украинские войска держат оборону
На северной границе Харьковской области продолжаются обстрелы, Вооруженные Силы Украины ведут ожесточенные бои для защиты гражданского населения и территории, а почти 6 000 жителей были эвакуированы.
путин назначил шойгу новым секретарем совбеза рф, уволив патрушева
путин уволил патрушева с должности секретаря совета безопасности рф и назначил на его место шойгу.
путин предлагает назначить белоусова на должность нового министра обороны рф вместо шойгу
путин предлагает назначить андрея белоусова новым министром обороны вместо сергея шойгу.
На фронте произошло 146 боевых столкновений, Силы обороны отбили 112 атак россиян на девяти направлениях - Генштаб
Вооруженные силы Украины отразили 112 российских атак на девяти участках фронта, при этом самые тяжелые бои шли на Покровском направлении, где было отражено 30 атак, говорится в вечерней сводке Генерального штаба.