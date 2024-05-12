На Харьковщине россияне отстрелили палец 74-летнему мирному жителю Волчанска. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в городе Волчанске Харьковской области, 12 мая примерно в 12:30 вблизи города российские оккупанты отстрелили палец 74-летнему мирному жителю района.

Пострадавший получил медицинскую помощь от медицинских работников.

Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование этого случая согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины, которая касается нарушения законов и обычаев войны.

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