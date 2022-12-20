На Харківщині виникла масштабна пожежа через ворожі ракетні удари
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні вночі в Ізюмському районі Харківськрї області виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті інфраструктури. Вона сталася внаслідок ракетних ударів російських окупантів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Цитата
«Сьогодні близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих», - написав він.
Деталі
За словами очільника регіону, ворог продовжує обстріли мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів.
Минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: Стариця, Гатище, Вовчанські Хутори. Без постраждалих.
Окрім того, окупанти завдавали артилерійські удари по населених пунктах Куп’янського району, в тому числі і по місту Куп’янськ. У смт Дворічна горів житловий будинок.
Доповнення
З моменту звільнення території Харківської області правоохоронці вже зареєстрували 3 853 військових злочини, з яких більшість це порушення законів та звичаїв війни.
На Харківщині 18 грудня внаслідок обстрілу селища Ківшарівка Куп'янського району осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований, медики оцінюють його стан як легкий.