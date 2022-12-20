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В Харьковской области возник масштабный пожар из-за вражеских ракетных ударов

В Харьковской области возник масштабный пожар из-за вражеских ракетных ударов

Киев • УНН

 • 423642 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня ночью в Изюмском районе Харьковской области возник масштабный пожар на гражданском объекте инфраструктуры. Он произошел в результате ракетных ударов российских оккупантов. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Цитата

«Сегодня около 2 часов ночи в Изюмском районе в результате ракетных ударов оккупантов возник масштабный пожар на гражданском объекте промышленной инфраструктуры. К счастью, без пострадавших», - написал он.

Детали

По словам главы региона, враг продолжает обстрелы мирного населения Харьковской области в приграничных населенных пунктах Харьковского, Чугуевского, Купянского районов.

Прошедшие сутки под интенсивным огнем оккупантов находились Волчанск и села Волчанской громады: Старица, Гатище, Волчанские Хутора. Без пострадавших.

Кроме того, оккупанты наносили артиллерийские удары по населенным пунктам Купянского района, в том числе и по городу Купянск. В пгт Двуречная горел жилой дом.

Дополнение

С момента освобождения территории Харьковской области правоохранители уже зарегистрировали 3 853 военных преступлений, из которых большинство это нарушение законов и обычаев войны.

В Харьковской области 18 декабря в результате обстрела поселка Кившаровка Купянского района осколочное ранение во время дежурства получил 31-летний фельдшер. Он госпитализирован, медики оценивают его состояние как легкое.

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