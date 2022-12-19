Харківщина: росіяни продовжують обстріли біля лінії зіткнення та кордону з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російські окупанти продовжують обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з рф та лінії зіткнення. Про це в Телеграм повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з рф та лінією зіткнення. Найбільше потерпає від обстрілів Куп'янський район», - написав Синєгубов.
Деталі
За його словами, вчора внаслідок обстрілу селища Ківшарівка Куп'янського району осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований, медики оцінюють його стан як легкий.
«У селищі Дворічна обстрілом росіян пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. Без постраждалих. Також протягом доби ворог обстрілював райони населених пунктів Вовчанськ Чугуївського району, Стрілеча та Глибоке Харківського району, Новомлинськ Куп'янського району та інші», - повідомив Синєгубов.
Доповнення
18 грудня повідомлялося, що російські війська обстріляли з артилерії прикордонні райони Харківської області. У Чугуївському районі на міні підірвався працівник ДСНС, його госпіталізували у тяжкому стані.