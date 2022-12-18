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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 14781 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На Харківщині через ворожий обстріл поранено фельдшера

На Харківщині через ворожий обстріл поранено фельдшера

Київ • УНН

 • 491520 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські окупанти обстріляли Ківшарівку на Харківщині. В результаті фельдшер отримав осколкові поранення. Є руйнування лікарні, вибиті вікна. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Окупанти вчергове вдарили по Куп’янщині. Сьогодні вдень внаслідок обстрілів у смт. Ківшарівка поранений 31-річний фельдшер, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу. Є руйнування лікарні, вибиті вікна», - написав Синєгубов.

Він наголосив, що росіяни не припиняють тероризувати мирне населення, знову страждають цивільні та інфраструктура.

Доповнення

Російські війська обстріляли з артилерії прикордонні райони Харківської області. У Чугуївському районі на міні підірвався працівник ДСНС, його госпіталізували у тяжкому стані.

Українські Національні Новини

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