В Харьковской области из-за вражеских обстрелов ранен фельдшер
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Российские оккупанты обстреляли Ковшаровку Харьковской области. В результате фельдшер получил осколочные ранения. Есть разрушения больницы, выбиты окна. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.
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«Оккупанты в очередной раз ударили по Купянскому району. Сегодня днем в результате обстрелов в пгт. Ковшаровка ранен 31-летний фельдшер, мужчина получил осколочные ранения, медики оказали необходимую помощь. Есть разрушения больницы, выбитые окна», – написал Синегубов.
Он подчеркнул, что россияне не прекращают терроризировать мирное население, снова страдают гражданские и инфраструктура.
Дополнение
Российские войска обстреляли из артиллерии приграничные районы Харьковской области. В Чугуевском районе на мине взорвался работник ГСЧС, его госпитализировали в тяжелом состоянии.