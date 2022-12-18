росіяни обстріляли прикордоння Харківщини, на міні підірвався рятувальник
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Російські війська обстріляли з артилерії прикордонні райони Харківської області. У Чугуївському районі на міні підірвався працівник ДСНС, його госпіталізували у тяжкому стані. Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"В області окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах прикордонних районів області, зокрема: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна та ін. На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального. Протягом доби – без постраждалих", – написав Синєгубов.
Окрім того, у селі Гракове Чугуївського району на міні підірвався 32-річний працівник ДСНС, його госпіталізували у тяжкому стані.
"Окупанти на Харківщині замінували величезну кількість територій, процес розмінування триває щодня. З вересня піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів", – додав голова ОВА.
Доповнення
16 грудня Олег Синєгубов повідомив, що російські загарбники вдарили по Харківській області 10 ракетами.