Окупанти вдарили по Харківщині 10 ракетами - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Російські загарбники вдарили по Харківській області 10 ракетами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм, пише УНН.
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"Окупанти вдарили по Харківщині 10-ма ракетами. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, енергетики та фахівці ДСНС працюють на місцях влучань. Без постраждалих. У місті Харків світла немає, по області - є перебої. Працюємо над відновленням електропостачання", - зазначив Синєгубов.
Доповнення
Усією Україною поширилася повітряна тривога, екстрені відключення електроенергії запровадили у декількох областях на тлі загрози ракетного удару. Зокрема, це стосується Черкаської та Житомирської областей. Також повідомлялося, що Сумщина залишилася без світла, як і Харків, перебої можливі і по Харківській області.
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.