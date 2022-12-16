Оккупанты ударили по Харьковской области 10 ракетами - глава ОВА

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"Оккупанты ударили по Харьковской области 10 ракетами. Повреждены объекты критической инфраструктуры, энергетики и специалисты ГСЧС работают на местах попаданий. Без пострадавших. В городе Харьков света нет, по области - есть перебои. Работаем над восстановлением электроснабжения", – отметил Синегубов.

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По всей Украине распространилась воздушная тревога, экстренные отключения электроэнергии ввели в нескольких областях на фоне угрозы ракетного удара. В частности это касается Черкасской и Житомирской областей. Также сообщалось, что Сумская область осталась без света, как и Харьков, перебои возможны и по Харьковской области.

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.